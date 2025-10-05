USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Он был честным в каждом сочиненном звуке

in memoriam
Редакция haqqin.az
10:06 2162

Было это давным-давно — будто в другой жизни, когда музыка звучала не из колонок и наушников, а словно просачивалась сквозь стены домов, наполняя бакинские улицы и дворы дыханием чего-то неизмеримо большего, чем просто звуки. И где-то там, в зыбком пространстве между светом и тенью, между партитурами и тишиной, звучало имя - Хайям Мирзазаде.

Его нет с нами уже семь лет. Но кажется, что он все еще здесь, рядом — в нежной вибрации струн, пронизывающих воздух, в затаенном биении сердца, созвучного тактам камерного ансамбля, в молчаливой музыке воспоминаний.

Спасибо, маэстро, за Вашу прекрасную музыку, за звуки, в которых мы продолжаем жить, любить и помнить!

Хайям Мирзазаде был из тех, кто слышал мир иначе. Его мелодии не просто звучали, они смотрели, касались, дышали. Композитор брал простые, ясные образы и превращал их в сложные, тревожаще-прекрасные музыкальные конструкции, где за каждым звуком открывалась многогранная и загадочная душа композитора. В его произведениях была не только восточная мудрость, но и искренняя открытость современности. Мирзазаде, как никто другой, умел говорить с будущим языком прошлого.

Его музыка — это было не концертное прослушивание и не рекомендация меломана, а просто случайное касание клавиши лампового радиоприемника. Скользящая шкала настройки, потрескивание эфира и вдруг первые несколько тактов, после которых сразу перехватывало дыхание. В них было что-то узнаваемо-родное и в то же время нечто возвышенное. Такой музыке не нужны объяснения, она проникает в тебя, как корни, прорастающие в почву, – медленно, по ноте, глубоко.

Хайям Мирзазаде писал для кино, для сцены, для академических залов, но прежде всего - для человека. Неважно, жил ли этот человек в Баку или в Москве, в деревне или в городе. Он знал, как соединить доверительность и масштаб, как говорить просто о сложном и, главное, как быть честным в каждом сочиненном звуке, в каждой подобранной ноте.

Сегодня Хайяму Мирзазаде исполнилось бы 90 лет. Но, быть может, возраст в музыке — это не зарубка на древе времени, а глубина эха, с которым произведение большого мастера неизменно возвращается к нам. И потому всякий раз, когда звучит его неповторимая «Токката», его симфонии, музыка к фильмам или театральным спектаклям, Он снова здесь, среди нас, в своем обожаемом Баку. И его девяносто лет — вовсе не возраст, а расстояние, с которого, как и прежде, мелодии этого прекрасного композитора обнимают наш беспокойный мир.

Спасибо, маэстро, за Вашу прекрасную музыку, за звуки, в которых мы продолжаем жить, любить и помнить!

Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 973
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 791
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 7580
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
11:36 416
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной Первый список Айхана Аббасова
11:27 571
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 995
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
4 октября 2025, 16:27 6846
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут... обновлено 10:54
10:54 2631
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 2163
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
4 октября 2025, 12:53 7974
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали все еще актуально
03:00 21703

ЭТО ВАЖНО

Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 973
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 791
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 7580
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
11:36 416
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной Первый список Айхана Аббасова
11:27 571
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 995
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
4 октября 2025, 16:27 6846
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут... обновлено 10:54
10:54 2631
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 2163
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
4 октября 2025, 12:53 7974
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали все еще актуально
03:00 21703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться