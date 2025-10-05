USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Ким советует «врагам беспокоиться о своей безопасности»

КНДР развернула «спецресурсы» в ответ на наращивание Вашингтоном сил в Южной Корее, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Его слова привело в воскресенье, 5 октября, агентство ЦТАК (KCNA).

«Считаю, что наши враги должны беспокоиться о своей безопасности», - заявил Ким Чен Ын на военной выставке по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

«Ядерный альянс США и Южной Кореи быстро прогрессирует, и они проводят различные учения для реализации опасных сценариев… По мере наращивания военного потенциала США в регионе Южной Кореи растет и наша стратегическая озабоченность относительно этого региона», - сказал Ким.

ЦТАК не уточнило, о каких именно «спецресурсах» шла речь. На фотографиях, опубликованных агентством, Ким Чен Ын проходит мимо вооружений, в том числе ракет, в окружении северокорейских генералов, перемещаясь по территории крытого выставочного центра.

По данным AFP, США разместили на юге Корейского полуострова около 28 500 военнослужащих для отражения военных угроз со стороны Северной Кореи. В сентябре Вашингтон с 15 по 19 сентября провел совместные военные учения Iron Mace со своими союзниками по безопасности - Южной Кореей и Японией.

В августе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил организовать личную встречу президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По мнению южнокорейского лидера, такая встреча могла бы состояться во время визита президента США в Южную Корею на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в октябре. «Я бы с удовольствием встретился с ним (с Кимом) в этом году», - отреагировал на это предложение Трамп.

Глава Белого дома заявил, что хорошо знает северокорейского лидера: «Лучше, чем почти любой другой, за исключением его сестры… Я буду рад увидеть его. Он был очень дружелюбен со мной», - процитировало слова американского лидера агентство AFP.

3 сентября лидеры России и КНДР встретились в столице Китая, в очередной раз заявив о своих тесных и доверительных отношениях. Ким заявил, что считает своим «братским долгом» сделать все возможное для Путина и «для российского народа». Президент РФ, в свою очередь, поблагодарил Кима за отправку северокорейских военных на войну России против Украины.

Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной Первый список Айхана Аббасова
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут... обновлено 10:54
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали все еще актуально
