Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС

План Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа вызывает в арабском мире не только жаркие споры, но и сдержанно-ироничную реакцию. Палестинские аналитики прямо говорят о том, что Израиль оказался в растерянности, а инициатива президента США воспринимается, прежде всего, как удар по позициям еврейского государства. Эксперт по политическим и стратегическим вопросам Ближнего Востока, доктор Мухаммад аль-Масри в интервью haqqin.az сказал, что Дональд Трамп, чтобы не допустить срыва переговоров и достичь прекращения огня, пошел на прямые уступки ХАМАС.

Аль-Масри заявил, что Трамп заранее знал, какой ответ даст ХАМАС на его «план из 20 пунктов», и действовал с учетом этого знания. Более того, Трамп негласно пообещал организации: после переходного периода не будет предпринято никаких действий по устранению ХАМАС из сектора Газа. Аль-Масри провел параллель с ситуацией в Ираке, напомнив, что в свое время американцы устранили партию БААС, но теперь, по словам аналитика, «подобного вытеснения не будет». Что, по мнению аль-Масри, и стало тем самым «обещанием» Трампа, о котором хорошо известно внутри палестинского лагеря. Эксперт отметил, что для ХАМАС прекращение войны и освобождение заложников не являются предметом торга — эти пункты организация рассматривает как уже решенные. Сложности начнутся на следующем этапе, когда пойдут переговоры о будущем управлении сектором Газа, которые, по оценке аль-Масри, могут занять значительное время.

Теоретически ХАМАС готов при соблюдении определенных условий к частичному или полному разоружению. Однако принципиальные политические уступки возможны только в обмен на сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа. Аль-Масри обратил внимание на то, кто именно участвует в переговорах от ХАМАС. По его словам, диалог ведут вовсе не представители политического руководства организации, а боевые бригады «Аль-Кассам», и именно с ними разговаривает американский посредник Адам Бюлер. Это, по мнению аналитика, говорит о реальных центрах власти внутри ХАМАС. Он также добавил, что ни одно правительство в Газе не может рассчитывать на легитимность, если будет назначено извне или появится без широкой поддержки палестинского населения. В этом контексте, подчеркнул аль-Масри, массовое сопротивление или уличные протесты способны в любой момент дестабилизировать любое технократическое или переходное управление. Эксперт также указал, что позиция Дональда Трампа по Газе — не просто дипломатическая инициатива, а сознательная стратегия давления на Израиль, призванная исключить возможность возвращения его армии к военным действиям. Он подчеркнул: американская администрация опасается, что Израиль может занять «негативную позицию» и сорвать соглашение. Именно поэтому Трамп стремится закрепить достигнутое и, по сути, блокирует Израилю любую возможность возобновить наступательные действия. По мнению аль-Масри, этим, собственно, и объясняется неожиданное согласие Израиля приостановить бомбардировки и перейти к переговорам. Ибо альтернатива означала бы прямой конфликт с администрацией Белого дома, в котором Нетаньяху не заинтересован.