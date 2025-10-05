Суд заблокировал решение Трампа

Федеральный судья Карин Иммергут временно заблокировала решение президента США Дональда Трампа о развертывании Национальной гвардии в Портленде для борьбы с протестами. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на решение.

Издание отмечает, что судья постановила, что президент США превысил свои конституционные полномочия при мобилизации федеральных войск для работы на местном уровне и, вероятно, нарушил 10-ю поправку Конституции.

Срок действия этого решения истекает 18 октября. В газете уточнили, что в течение этих двух недель судья, вероятно, вынесет решение о продлении срока запрета на размещение.

Ранее Трамп и Пентагон отдали распоряжение о 60-дневном развертывании в Портленде войск Нацгвардии для борьбы с протестами против иммиграционной политики. В NYT уточнили, что в этом должны были принять участие около 200 военнослужащих. Протесты у здания иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Портленде продолжаются с июня.

В августе телеканал Fox News со ссылкой на представителей Пентагона и документы сообщил, что в 19 американских штатах до 1,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут мобилизованы для поддержки Трампа в общенациональной кампании по борьбе с нелегальной иммиграцией и преступностью. Мобилизация, охватывающая более трети штатов, включая Алабаму, Флориду, Джорджию, Индиану и другие, продлится с августа до середины ноября. Наибольшее присутствие Нацгвардии ожидается в Техасе, сообщил Fox News.