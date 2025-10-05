Теория гражданской войны обезьян

1 октября на 92-м году жизни скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе всемирно известная этолог и антрополог Джейн Гудолл. Эта женщина принадлежала к той плеяде ученых XX века, для которой наука еще не была инструментом в руках шоуменов, маркетологов и инвесторов. Свою долгую жизнь она прожила в гармонии с природой, жизнью, полной радостей и испытаний, и по праву могла считать себя счастливым человеком. Именно ей человечество обязано глубокими познаниями о наших «младших братьях» — шимпанзе. Благодаря наблюдениям Гудолл, стало очевидно: человек не так уж далек от этих животных. Оказалось, шимпанзе схожи с нами не только по структуре ДНК, но и по проявлениям агрессии, стремлению к власти и жестокости даже по отношению к представителям собственного вида. Этот вывод одновременно и вдохновил, и потряс Джейн Гудолл.

Она родилась в 1934 году в Лондоне и уже в младенчестве получила в подарок от отца игрушечную обезьянку, ставшую талисманом на всю жизнь. Позже она вспоминала, что ее путь во многом определили две детские книги — «Тарзан» Эдгара Берроуза и «История доктора Дулиттла» Хью Лофтинга. Финансовое положение семьи не позволило ей получить высшее образование, но главной в жизни Джейн оставалась мечта жить в Африке и изучать поведение шимпанзе. В 1957 году она по приглашению школьной подруги отправилась в Кению, где познакомилась с выдающимся антропологом Луисом Лики. Именно Лики предложил Джейн приступить к наблюдениям за дикими шимпанзе, положив начало ее многолетней жизни в тропических лесах Африки. В 1965 году журнал National Geographic поместил ее фотографию на обложку, и имя Джейн Гудолл стало известно всему миру. Позже документальный фильм «Мисс Гудолл и дикие шимпанзе» укрепил ее международную славу. Книги Джейн Гудолл «В тени человека» и «Безвинные убийцы» разошлись огромными тиражами, в том числе и в Советском Союзе. Гудолл была удостоена множества наград как ведущий мировой специалист по поведению приматов.

Именно она первой доказала, что шимпанзе способны использовать примитивные орудия труда — до этого считалось, что это исключительно человеческое качество. Более того, шимпанзе не только используют инструменты, но и изготавливают их. До Джейн всех обезьян в научных отчетах обозначали номерами. Она же дала каждому из наблюдаемых имя, наделив животных индивидуальностью: так мир узнал «вождей» стаи Давида и Голиафа, хитроумного Майка, старую тетю Джиджи, мистера Макгрегора и заботливую мать Фло. Шимпанзе приняли «белую обезьяну» в свою общину, а наблюдения Джейн разрушили многие мифы. Как оказалось, шимпанзе — вовсе не строгие вегетарианцы, они едят мясо, охотятся, координируют действия в группе. Для самой Гудолл это стало глубоким потрясением. Позднее она признавалась: «Я думала, что они лучше людей. А потом увидела: они похожи на нас куда больше, чем мы ожидали». Это признание было сделано после трагических событий, вошедших в науку под названием «Четырехлетняя война шимпанзе в Гомбе». Все началось в 1974 году в танзанийском национальном парке Гомбе, где распалась группа шимпанзе. Несколько самцов отделились и создали собственную общину. Причинами раскола называли борьбу за лидерство после смерти альфа-самца и нехватку самок, способных обеспечивать потомство. Некоторые исследователи даже обвиняли в войне саму Гудолл, утверждая, что ее присутствие якобы повлияло на психологическую дестабилизацию группы. Но самое ужасающее произошло позже. Оставшиеся шимпанзе начали методично преследовать и убивать тех, с кем еще недавно играли и делили пищу. «Гражданская война» между бывшими союзниками продолжалась четыре года и закончилась полным истреблением отколовшейся группы.