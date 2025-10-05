Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной

Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов объявил список игроков, приглашенных в национальную команду на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Франции (10 октября, Париж) и Украины (13 октября, Краков).
В сборную включены 26 основных футболистов и 7 резервных.
Основные:
Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах)
Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Исмаил Ибрагимли, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»)
Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов, Мурад Хачаев (все - «Нефтчи»)
Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»)
Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»)
Фаик Гаджиев («Туран-Товуз»)
Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»)
Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея)
Джалал Гусейнов («Арда», Болгария)
Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия)
Ренат Дадашов («Мотор», Польша).
Резервные:
Урфан Аббасов, Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван)
Эльвин Джамалов («Нефтчи»)
Намик Алескеров («Зиря»)
Айхан Гусейнов («Туран-Товуз»)
Мерт Челик («Сивасспор», Турция)
Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия).
Сборная Азербайджана соберется 6 октября и до 8-го числа будет на сборах в Баку. В этот день команда вылетит в Париж.