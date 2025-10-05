USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной

Первый список Айхана Аббасова
Отдел спорта
11:27

Новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу Айхан Аббасов объявил список игроков, приглашенных в национальную команду на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира-2026 против Франции (10 октября, Париж) и Украины (13 октября, Краков).

В сборную включены 26 основных футболистов и 7 резервных.

Основные:

Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Муса Гурбанлы, Нариман Ахундзаде (все - «Карабах)

Айдын Байрамов, Гисмят Алыев, Исмаил Ибрагимли, Джейхун Нуриев (все - «Зиря»)

Рза Джафаров, Эльвин Бадалов, Эмин Махмудов, Мурад Хачаев (все - «Нефтчи»)

Рахман Дашдамиров, Абдулла Хайбуллаев, Анатолий Нуриев (все - «Сабах»)

Сабухи Абдуллазаде, Рустам Ахмедзаде (оба - «Сумгаит»)

Фаик Гаджиев («Туран-Товуз»)

Рахиль Мамедов («Араз-Нахчыван»)

Антон Кривоцук («Тэджон Хана Ситизен», Корея)

Джалал Гусейнов («Арда», Болгария)

Махир Эмрели («Кайзерслаутерн», Германия)

Ренат Дадашов («Мотор», Польша).

Резервные:

Урфан Аббасов, Мустафа Ахмедзаде («Араз-Нахчыван)

Эльвин Джамалов («Нефтчи»)

Намик Алескеров («Зиря»)

Айхан Гусейнов («Туран-Товуз»)

Мерт Челик («Сивасспор», Турция)

Руфат Абдуллазаде («Вараждин», Хорватия).

Сборная Азербайджана соберется 6 октября и до 8-го числа будет на сборах в Баку. В этот день команда вылетит в Париж.

Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
11:36
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной Первый список Айхана Аббасова
11:27
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
4 октября 2025, 16:27
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут...
«Тяжелая ночь»: Россия ударила по городам Украины. Есть погибшие, пожары, блэкаут... обновлено 10:54
10:54
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06
Новая арабская весна. Готовьтесь!
Новая арабская весна. Готовьтесь! главная тема
4 октября 2025, 12:53
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали все еще актуально
03:00

