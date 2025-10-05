Выборы в Грузии: новые данные ЦИК

За ней следует «Сильная Грузия» с 6,7% голосов. На третьем месте находится политическое объединение «Гахария за Грузию» с 3,7%.

По предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует во всех 64 муниципалитетах – 80,79%, сообщают грузинские СМИ.

К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.

ЦИК Грузии сообщил, что кандидаты от «Грузинской мечты» стали мэрами самоуправляющихся городов — Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти.

Мэром Рустави стала Нино Лацабидзе — получила 91,933% голосов избирателей (30 962 голоса). Мэром Кутаиси станет Давид Эремеишвили — он набрал 85,649% голосов (37 635 голосов избирателей).

На выборах мэра Батуми Георгий Цинцадзе получил 80,616% голосов граждан (42 815 голосов избирателей).

В Поти баллотировался кандидат в мэры от «Грузинской мечты» Бека Вачарадзе. По данным ЦИК, он набрал 100% голосов избирателей (14 431 голос).

В Тбилиси кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе победил на выборах мэра с результатом 71,58%, получив 214 872 голоса.

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, в которых не участвовал ряд крупных оппозиционных сил, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Национальное движение». Часть оппозиции провела митинг в центре Тбилиси и попыталась занять президентский дворец.

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций.