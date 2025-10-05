Еще одна «железная леди»

В японской истории важный поворотный момент: впервые премьер-министром страны станет женщина. 64-летняя Санаэ Такаити избрана лидером правящей Либерально-демократической партии, что по традиции гарантирует ей пост главы правительства. Правда, произойдет это чуть позже, в середине октября. Помимо самого факта, что у руля весьма консервативной Японии станет женщина, немалым достижением Такаити является то, что в борьбе за лидерство в партии она обошла 44-летнего Синдзиро Коидзуми, сына бывшего весьма популярного премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, который возглавлял правительство с 2001 по 2006 год. В Японии с большим почтением относятся к политическим династиям, но в этот раз успех оказался на стороне self-made woman: Санаэ Такаити из очень простой семьи и торила свой путь в жизни и политике сама.

Желание японских либерал-демократов сменить руководство и подыскать замену нынешнему премьеру Сигеру Исибе продиктовано не прихотью, а сложной ситуацией. На прошедших в июле парламентских выборах партия показала худший результат за последние десятилетия. Было потеряно полсотни мест и возможность единолично формировать правительство. Пришлось вступать в коалиционный союз с партией «Комэйто». Если учесть, что и на предыдущих парламентских выборах было потеряно 25 мест, налицо тенденция усталости от Либерально-демократической партии, которая находится у власти почти непрерывно с 1955 года. Ситуацию надо исправлять. Удастся ли Санаэ Такаити придать новый импульс партии, пока большой вопрос, но личность она весьма яркая и необычная. Будучи поклонницей Маргарет Тэтчер, она придерживается антифеминистских взглядов, хотя обещает довести долю женщин в правительстве до уровня скандинавских стран. При этом ее увлечения совсем не традиционно женские: она любит тяжелый металлический рок и сама в юные годы играла на барабанах в рок-группе. Объехала на мотоцикле всю Японию, увлекается скачками. То есть политик весьма решительный и азартный.