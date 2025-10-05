Еще одна «железная леди»

USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Фарид Исаев, автор haqqin.az
В японской истории важный поворотный момент: впервые премьер-министром страны станет женщина. 64-летняя Санаэ Такаити избрана лидером правящей Либерально-демократической партии, что по традиции гарантирует ей пост главы правительства. Правда, произойдет это чуть позже, в середине октября.

Помимо самого факта, что у руля весьма консервативной Японии станет женщина, немалым достижением Такаити является то, что в борьбе за лидерство в партии она обошла 44-летнего Синдзиро Коидзуми, сына бывшего весьма популярного премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, который возглавлял правительство с 2001 по 2006 год. В Японии с большим почтением относятся к политическим династиям, но в этот раз успех оказался на стороне self-made woman: Санаэ Такаити из очень простой семьи и торила свой путь в жизни и политике сама.

Будучи поклонницей Маргарет Тэтчер, Такаити придерживается антифеминистских взглядов, хотя обещает довести долю женщин в правительстве до уровня скандинавских стран

Желание японских либерал-демократов сменить руководство и подыскать замену нынешнему премьеру Сигеру Исибе продиктовано не прихотью, а сложной ситуацией. На прошедших в июле парламентских выборах партия показала худший результат за последние десятилетия. Было потеряно полсотни мест и возможность единолично формировать правительство. Пришлось вступать в коалиционный союз с партией «Комэйто». Если учесть, что и на предыдущих парламентских выборах было потеряно 25 мест, налицо тенденция усталости от Либерально-демократической партии, которая находится у власти почти непрерывно с 1955 года. Ситуацию надо исправлять.

Удастся ли Санаэ Такаити придать новый импульс партии, пока большой вопрос, но личность она весьма яркая и необычная.

Будучи поклонницей Маргарет Тэтчер, она придерживается антифеминистских взглядов, хотя обещает довести долю женщин в правительстве до уровня скандинавских стран. При этом ее увлечения совсем не традиционно женские: она любит тяжелый металлический рок и сама в юные годы играла на барабанах в рок-группе. Объехала на мотоцикле всю Японию, увлекается скачками. То есть политик весьма решительный и азартный.

Немалым достижением Такаити является то, что в борьбе за лидерство в партии она обошла 44-летнего Синдзиро Коидзуми, сына бывшего весьма популярного премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми

Но в противостоянии с тем же Коидзуми-младшим сыграло главную роль то, что Такаити, в отличие от своего более либерального коллеги, занимает куда более радикальную консервативную позицию. В частности, она сторонница более жесткой позиции по отношению к мигрантам. В стране заметно растет беспокойство по поводу «чужаков», и на этой волне новообразованная партия «Сансэйто» даже смогла завести в парламент 14 депутатов. Либерал-демократы хотят перехватить этот запрос избирателей.

Кроме того, Такаити выступает за наращивание оборонной мощи Японии вплоть до пересмотра запрета на обладание ядерным оружием. Она занимает жесткую позицию по отношению к Китаю и России, и на будущих переговорах с Дональдом Трампом, который ратует за усиление собственных усилий Японии по укреплению обороны страны, он найдет в ней благодарного партнера. Внешнеполитическая жесткость становится трендом на Западе.

