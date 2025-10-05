USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Эмин Амруллаев поздравляет учителей Азербайджана

12:11 377

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он празднуется в годовщину принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО от 1966 года о положении учителей, которая устанавливает критерии в отношении прав и обязанностей учителей, а также стандарты их первоначальной подготовки и повышения квалификации, трудоустройства, условий преподавания и обучения.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил учителей Азербайджана с их профессиональным праздником.

«Уважаемые учителя! Поздравляю вас с Днем учителя, выражаю вам свое уважение и восхищение, желаю успехов в вашей благородной деятельности. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд по воспитанию подрастающего поколения», - говорится в поздравлении министра Эмина Амруллаева.

Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 271
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться»
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться» обновлено 13:43
13:43 4435
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 2907
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 2180
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 1907
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 2094
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 8167
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
Выборы в Грузии: новые данные ЦИК
11:36 1450
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной
Состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Францией и Украиной Первый список Айхана Аббасова
11:27 1957
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2018
Евросоюз начал пиратскую войну против России
Евросоюз начал пиратскую войну против России наша аналитика
4 октября 2025, 16:27 7175

