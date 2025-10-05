Эмин Амруллаев поздравляет учителей Азербайджана

5 октября отмечается Всемирный день учителя. Он празднуется в годовщину принятия Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО от 1966 года о положении учителей, которая устанавливает критерии в отношении прав и обязанностей учителей, а также стандарты их первоначальной подготовки и повышения квалификации, трудоустройства, условий преподавания и обучения.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил учителей Азербайджана с их профессиональным праздником.

«Уважаемые учителя! Поздравляю вас с Днем учителя, выражаю вам свое уважение и восхищение, желаю успехов в вашей благородной деятельности. Благодарю вас за ваш самоотверженный труд по воспитанию подрастающего поколения», - говорится в поздравлении министра Эмина Амруллаева.