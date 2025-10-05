Путин снова предупреждает Америку

«Сейчас вы (Зарубин) говорили о президенте Соединенных Штатов, но там (во время участия в пленарной сессии на «Валдае») были вопросы, скажем, с обсуждением проблем новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности — это Tomahawk и так далее… Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений. Во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю, а как уж там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня», — сказал Путин.

В конце сентября СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил США о ракетах Tomahawk во время закрытой встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Позже, комментируя информацию, Зеленский заявил, что американский лидер получил запрос «с деталями и с иллюстрациями» относительно всего, чего «хочет Украина».

2 октября Зеленский подтвердил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о возможности предоставления Украине ракетных систем большого радиуса действия.

Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сказал, что, если Украина применит дальнобойные ракеты Tomahawk, это «навредит отношениям Москвы и Вашингтона».