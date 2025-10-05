Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!

Иран рассматривает возможность направить сотни тысяч афганских беженцев через свои западные границы с Ираком и Турцией. Иран нарвался на возвращение санкций, иными словами, на полном ходу врезался в snapback! Прекрасное, технологичное словечко, словно название новой функции на айфоне: щелчок пальца международной антииранской коалиции - и целая страна, целая нация, целый клубок ядерных амбиций и геополитических обид отбрасываются назад. После этого осталось дождаться ответа Тегерана, этого гигантского политического муравейника, где все и всегда в лихорадочном политическом движении, где ежечасно возникают и умирают самые невообразимые политические коалиции и самые шокирующие политические идеи.

С одной стороны, парламент, этот клубок из бородатых пророков и пламенных риторов, которые уже кричат с трибун, требуя выбросить на свалку истории и МАГАТЭ, и этот дурацкий Договор о нераспространении! Зачем он им, этот клочок бумаги, когда у них за спиной мандат небес и щит шиизма? А с другой — президент Пезешкиан, этот человек с лицом уставшего бухгалтера, застрявший между молотом аятолл и наковальней Запада. Он и его команда в правительстве шепчутся в коридорах власти, опасливо оглядываясь на дверь, за которой сидит настоящая власть, — Высший совет по национальной безопасности, эти кардиналы иранской теократии, чьи решения становятся законом после одобрительного кивка верховного лидера Али Хаменеи, чья борода нависает над регионом как дамоклов меч. И Тегеран ответил. Неожиданно, с огоньком. Причем последовавший после возобновления санкций отзыв иранских послов из Лондона, Парижа и Берлина был, как теперь выясняется, даже не серьезной демонстрацией, а так, преддверием на нечто более серьезное. Ответом на snapback стала иранская «стратегия многостороннего наступления», причем сразу на нескольких направлениях: от расширения ракетной программы и укрепления противовоздушной обороны до приостановки сотрудничества с инспекторами ООН по оружию и блокирование 18 октября создания комитета ООН по надзору за применением вновь введенных санкций.

А еще в арсенале этой стратегии - сотни тысяч афганских беженцев, которых планируется направить к западным рубежам, в сторону Турции и Ирака. Это уже не смутный слух, не глухая угроза - такой план методично озвучивается через региональные СМИ, словно отрабатывается полигон для будущего психологического удара. И это не спонтанная жестокость, а холодный, выверенный расчет. Страна, что на своих плечах вынесла бремя шести миллионов афганских беженцев, теперь методично избавляется от этого груза, превращая его в таран. Только в 2025 году на фоне глубочайшего экономического кризиса и израильских ударов обратно в Афганистан был отправлен один миллион человек. Это не просто цифры; это — акт стратегического перенаправления отчаяния. И теперь, словно эхо турецких угроз с сирийскими беженцами, звучит иранское предупреждение: ваш санкционный щелчок обернется для вас же, антииранской коалиции, человеческим цунами, в котором вы захлебнетесь. Афганистан такое количество беженцев принять не сможет, а потому сначала удар придется по государствам Центральной Азии, Ираку и Турции, и уж потом эта человеческая волна пойдет дальше, став головной болью Европы. Итак, Иран занес над регионом «миграционный джихад» – сравнительно недавно появившееся оружие, страшное в своей простоте. Речь идет о направлении сотен тысяч, а возможно, и миллионов афганских беженцев через свои западные границы. Но способен ли он на это?

И во что ему обойдется эта атака безоружных? Ведь переброска сотен тысяч людей – это не спонтанный исход. Это военная операция, замаскированная под гуманитарную катастрофу. Потребуются колонны транспорта, организация временных лагерей, координация с криминальными сетями контрабандистов. Тегеран имеет колоссальный опыт в логистике прокси-войн от Ливана до Йемена. Теперь этот опыт будет применен к беззащитным мигрантам. Финансовая стоимость этой демографической инженерии исчисляется сотнями миллионов долларов, но для режима, стоящего на краю, это цена выживания. А значит, вполне приемлемая. В конце концов несмотря на санкции, нефтяной экспорт Ирана демонстрировал поразительный рост, достигнув 1,566 миллиона баррелей в сутки в 2024 году благодаря «серой флотилии» и расчетам в юанях. А это показывает, что деньги на такое рукотворное демографическое землетрясение у Ирана пока еще есть. Иран идет на этот шаг не от силы, а от глубокого экзистенциального отчаяния. Он готов к напряженности, потому что ему уже нечего терять. Режим, переживший израильские удары по своим священным ядерным объектам и тотальные санкции, чувствует, что Запад хочет его задушить. В такой логике «миграционный джихад» – это асимметричный ответ того, кого загнали в угол. Это способ сказать: «Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы».