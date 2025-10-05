Первые после свержения Асада выборы в Сирии

Законодательный орган будет сформирован заново: в декабре 2024 года он был распущен. Согласно президентскому указу от 20 августа 2025 года, голосование будет непрямым: примерно 7 тыс. выборщиков, входящих в региональные избирательные коллегии, получают право избрать 140 депутатов Народного совета, или две трети от его общей численности. Оставшуюся треть своим указом назначит президент страны Ахмед аль-Шараа.

Власти объясняют такой подход отсутствием надежного реестра избирателей из-за перемещений населения, вызванного многолетней гражданской войной. Ожидается, что срок полномочий новоизбранных депутатов составит 30 месяцев, за этот период правительство должно создать условия для проведения полноценного общенародного голосования.

В некоторых частях Сирии — в курдских районах на северо-востоке страны и в провинции Эс-Сувейда, населенной преимущественно друзами, — выборы отложены на неопределенный срок из-за сохраняющихся противоречий между местными властями и правительством в Дамаске. В результате в действительности голосовать будут не 7 тыс., а около 6 тыс. выборщиков, а 19 депутатских мест, закрепленных за регионами, где выборы отложены, останутся вакантными.

Все кандидаты в Народный совет баллотируются как независимые. В общей сложности их список насчитывает 1,5 тыс. человек, женщины составляют 14%.