Мадуро заявил о военных учениях в Венесуэле

На фоне напряженности с Соединенными Штатами в Венесуэле прошли военные учения с участием национальной милиции и армии. Об этом сообщил президент Николас Мадуро в своем Telegram-канале.

«Сегодня суббота, 4 октября, день специальных военных учений, полное развертывание: FANB, Боливарианская милиция, 335 ADI и 15 751 Народная база Комплексной обороны (BPDI) мобилизованы и приступают к выполнению своих обязанностей», — заявил он.

В начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил об уничтожении 11 членов венесуэльского наркокартеля в ходе операции ВМС США в международных водах. По его словам, Венесуэла не предпринимает достаточных усилий для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В ответ Мадуро заявил, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой американского вторжения за последние сто лет. Он объявил мобилизацию 25 тысяч военных и подписал указ о чрезвычайном положении в стране в случае вооруженного нападения США.