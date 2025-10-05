Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»

Израиль усилит военное давление на движение ХАМАС до полного его разгрома в случае, если оно откажется освободить заложников в ближайшее время, предупредил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в самом центре города Газа и готова к любому развитию событий. Если ХАМАС откажется освободить заложников, ЦАХАЛ вновь усилит огонь до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен, а все заложники не будут освобождены», - заявил Кац, слова которого цитирует The Times of Israel.

Кац отметил, что «в ближайшем будущем» Израиль ожидает «немедленного освобождения всех заложников... в соответствии с планом президента США Дональда Трампа». «После этого движение ХАМАС будет разоружено, сектор Газа - демилитаризован, а ЦАХАЛ останется на контролируемых территориях [в секторе Газа] в целях защиты населения [Израиля] и будет принимать меры против любой угрозы», - заявил Кац.

Глава МО Израиля назвал в качестве «причины изменения позиции ХАМАС» по вопросу возвращения всех похищенных «интенсивность давления, которое Израиль оказывает на город Газа».