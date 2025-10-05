Заявление крупнейших мусульманских стран

Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовал МИД Катара.

Министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции приветствовали готовность палестинского движения ХАМАС передать власть в секторе Газа переходному комитету технократов и призвали начать переговоры для обсуждения соответствующих деталей.

«Министры иностранных дел приветствовали заявление ХАМАС о готовности передать управление сектором Газа палестинскому переходному комитету, который будет состоять из независимых технократов, и подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для согласования механизма реализации этого предложения и рассмотрения всех его аспектов», - отмечается в заявлении.

Главы МИД восьми стран высоко оценили шаги ХАМАС в отношении плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение конфликта в Газе. Они «приветствовали призыв Трампа к Израилю немедленно прекратить бомбардировки» и начать реализацию соглашения об обмене удерживаемых в секторе израильских заложников на палестинских заключенных.

29 сентября Белый дом обнародовал план президента США по урегулированию конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с этим планом. 3 октября ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа. Движение выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук выразил сомнение в том, что все заложники могут быть освобождены в течение 72 часов, как того требует план президента США.

Новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС пройдет 6 октября в Египте.