Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил

В стремлении объявить «мир в Газе» президент США Дональд Трамп продемонстрировал исключительную спешку. В результате процесс урегулирования рискует зайти в очередной тупик. 4 октября, когда ХАМАС заявил о предварительном согласии с предложенным Трампом планом из 20 пунктов, в Белом доме настолько поспешили с реакцией, что первоначальный вариант сообщения был ошибочно опубликован в соцсетях от имени президента США. Но, как сообщил позже телеканал CNN, ответ лидеров ХАМАС на самом деле не совпадал ни с одним (!) пунктом американского плана. Тем не менее одного лишь заявления ХАМАС о готовности вернуть всех живых и погибших израильских заложников оказалось достаточно, чтобы Дональд Трамп на весь мир объявил о «близящемся конце 3000-летней катастрофы на Ближнем Востоке». Как отмечают дипломаты, позиция ХАМАС, изложенная в шести пунктах, выражает формулу «да, но…» Израиль со своей стороны также не готов безоговорочно принять план Трампа.

В правительственных кругах Иерусалима подчеркивают, что вопрос полного вывода войск из сектора Газа не может рассматриваться до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен. Несмотря на неопределенность в ключевых вопросах возможного урегулирования, Трамп повел себя так, словно долгожданный мир на Ближнем Востоке уже достигнут. Его реакция была опубликована менее чем через час после появления заявления ХАМАС, фактически опередив любую официальную позицию Израиля и лично премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого Вашингтон активно подталкивает к согласию. «Судя по заявлению, только что опубликованному ХАМАС, я считаю, что они готовы к прочному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом неясно, была ли скоординирована реакция президента США с израильской стороной - Белый дом не сообщал о телефонных переговорах между лидерами США и Израиля. В официальном заявлении канцелярии Биньямина Нетаньяху говорилось, что Израиль «готов приступить к реализации первой фазы плана Трампа, предусматривающей немедленное освобождение всех заложников», и что еврейское государство «продолжит действовать в полном сотрудничестве с президентом США и его командой».

Однако Трамп, поблагодаривший в своем видеообращении за содействие Катар, Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию, имени Нетаньяху даже не упомянул. После ультиматума, в котором Трамп потребовал от ХАМАС в течение суток принять план, пригрозив в противном случае «адом в Газе», хозяин Белого дома неожиданно переложил ответственность за прекращение огня на Израиль. Это был первый случай, когда Трамп публично потребовал от израильской стороны прекратить атаки. По данным CNN, подобная позиция стала неожиданностью для Нетаньяху, вынудив израильскую армию временно прекратить бомбардировки. Хотя изначально Израиль рассчитывал вести переговоры с ХАМАС под огнем, Белый дом не оставил ему пространства для маневра. По информации американских источников, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер вылетели в Египет для согласования деталей обмена заложниками и уточнения других пунктов мирного соглашения. При этом реакция союзников Трампа на заявление ХАМАС оказалась подчеркнуто сдержанной. Сенатор Линдси Грэм заявил, что ответ палестинской стороны — это классическое «да, но…», в котором отсутствуют гарантии разоружения этой террористической организации и ее контроль над сектором Газа.

Трамп, напротив, предпочел интерпретировать заявление ХАМАС как «значительный прогресс», заявив, что «осталось закрепить соглашение в бетоне». При этом президент США признал: если бы ХАМАС отверг план, Израиль получил бы полный карт-бланш на возобновление атак. Таким образом, Трамп поставил Нетаньяху перед выбором: либо поддержать его инициативу и сохранить союз, либо рискнуть политическим конфликтом с Вашингтоном. Следует отметить в этой связи, что в последние месяцы отношения между Трампом и Нетаньяху заметно осложнились. Как сообщает CNN, между ними происходят напряженные телефонные разговоры, в которых американский лидер выражает раздражение затягиванием конфликта и расширением боевых действий. В Вашингтоне не скрывают, что Трамп видит в мирном соглашении с Газой личный шанс на Нобелевскую премию мира, и любое продолжение войны воспринимается им как угроза достижению этой цели. По данным источников в Иерусалиме, Нетаньяху изначально не хотел принимать американский план, рассчитывая продолжить военную кампанию. Однако Уиткофф и Кушнер недвусмысленно предупредили его, что отказ приведет к серьезному охлаждению отношений с Вашингтоном. В результате после многочасовых переговоров и внесения редакционных изменений израильский премьер согласился на компромисс.

Переговоры о деталях должны начаться 6 октября, однако уже очевидно, что процесс может вновь застопориться. ХАМАС не согласен на безусловное разоружение, а Нетаньяху подчеркивает, что ЦАХАЛ не покинет Газу даже после освобождения заложников. Израильский источник подтвердил, что речь идет лишь о частичном отводе войск к «желтой линии» внутри сектора. Полный вывод, как и перспектива создания палестинского государства, будут предметом дальнейших дискуссий. Кроме того, Израиль уведомил США, что намерен в течение ближайших лет удерживать контроль над буферной зоной вдоль периметра Газы и Филадельфийского коридора на границе с Египтом. В своем обращении к нации Нетаньяху вновь заявил, что израильская армия останется в Газе «до полной демилитаризации сектора». «Это произойдет либо дипломатическим путем по плану Трампа, либо военным — по нашему», — подчеркнул израильский премьер-министр. ХАМАС в свою очередь публично не раскрывает, какие именно пункты намерен пересмотреть. Однако, по данным газеты The Washington Post, внутри движения усилились споры: одни называют американо-израильский план капитуляцией, другие призывают «дать шанс переговорам».