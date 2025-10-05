USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы

14:45 831

Попытка штурма президентского дворца в Тбилиси, целью которого было свержение действующей власти, никому не сойдет с рук, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

«Эти силы при содействии спецслужб других государств вчера призывали граждан Грузии к свержению власти. Это никому не сойдет с рук. За этим последует строгий ответ», - сказал Кавелашвили на брифинге.

По его словам, руководство Грузии может смениться только посредством проведения выборов.

«Власть сменится только путем выборов. И мы видим, как улучшаются выборы из года в год и становятся образцовыми. Вчера наблюдатели отметили, что во многих странах Евросоюза не существует такого стандарта. Была внедрена электронная избирательная система, и все видят, на каком высоком уровне проходят выборы», - сказал президент Грузии.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента». После этого часть демонстрантов направилась к резиденции президента, их оттеснил спецназ с водометами и слезоточивым газом. МВД Грузии задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе. Им предъявлены обвинения в призывах к свержению власти и организации группового насилия. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.

Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 832
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 4802
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4322
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 2632
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1353
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться»
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться» обновлено 13:43
13:43 5901
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 4318
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 3860
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 2303
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 2930
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 8473

ЭТО ВАЖНО

Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 832
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 4802
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4322
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 2632
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1353
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться»
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться» обновлено 13:43
13:43 5901
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 4318
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 3860
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 2303
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 2930
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 8473
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться