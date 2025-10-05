Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы

Попытка штурма президентского дворца в Тбилиси, целью которого было свержение действующей власти, никому не сойдет с рук, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

«Эти силы при содействии спецслужб других государств вчера призывали граждан Грузии к свержению власти. Это никому не сойдет с рук. За этим последует строгий ответ», - сказал Кавелашвили на брифинге.

По его словам, руководство Грузии может смениться только посредством проведения выборов.

«Власть сменится только путем выборов. И мы видим, как улучшаются выборы из года в год и становятся образцовыми. Вчера наблюдатели отметили, что во многих странах Евросоюза не существует такого стандарта. Была внедрена электронная избирательная система, и все видят, на каком высоком уровне проходят выборы», - сказал президент Грузии.

На площади Свободы в Тбилиси 4 октября прошел митинг оппозиции. Бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава призвал протестующих «завладеть ключами от дворца президента». После этого часть демонстрантов направилась к резиденции президента, их оттеснил спецназ с водометами и слезоточивым газом. МВД Грузии задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе. Им предъявлены обвинения в призывах к свержению власти и организации группового насилия. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы.