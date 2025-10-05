USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Орбан: Никаких границ с русскими и турками

15:18 1510

Венгрии лучше не граничить с Германией, Россией и Турцией, сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

По словам Орбана, исторически Венгрия стремилась избегать соседства с великими империями, в частности немецкой, турецкой и российской.

«Есть три страны, которых мы точно не хотели бы иметь соседями: немцы, турки и русские», – заявил Орбан, указав, что для Венгрии всегда было важно, чтобы между ней и великими империями существовали определенные географические барьеры.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешнее расположение Украины является выгодным для безопасности Венгрии: «Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной. Это в стратегических интересах Венгрии, чтобы Украина существовала».

Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 832
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 4805
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4323
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 2632
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1353
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться»
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться» обновлено 13:43
13:43 5901
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 4320
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 3861
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано» обновлено 11:53
11:53 2303
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 2931
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток наша корреспонденция
4 октября 2025, 18:36 8473

