Орбан: Никаких границ с русскими и турками

Венгрии лучше не граничить с Германией, Россией и Турцией, сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.

По словам Орбана, исторически Венгрия стремилась избегать соседства с великими империями, в частности немецкой, турецкой и российской.

«Есть три страны, которых мы точно не хотели бы иметь соседями: немцы, турки и русские», – заявил Орбан, указав, что для Венгрии всегда было важно, чтобы между ней и великими империями существовали определенные географические барьеры.

Премьер-министр подчеркнул, что нынешнее расположение Украины является выгодным для безопасности Венгрии: «Хорошо, что между Венгрией и Россией есть территория, которая сейчас называется Украиной. Это в стратегических интересах Венгрии, чтобы Украина существовала».