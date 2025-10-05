Воздушные шары из Беларуси парализовали аэропорт Вильнюса

По его словам, в направлении аэропорта Вильнюса направлялось около 13 таких объектов, а в общей сложности воздушное пространство Литвы нарушили 25 шаров, запущенных с белорусской территории.

Воздушное пространство над аэропортом Вильнюса было временно закрыто из-за шаров, прибывших с территории Беларуси. Об этом в эфире радио LRT заявил директор Национального центра по управлению кризисами Литвы Дарюс Бут.

Администрация аэропорта Вильнюса сообщила, что было отменено около 30 рейсов, а ограничения коснулись приблизительно 6000 пассажиров. Большинство прибывающих рейсов было перенаправлено в аэропорты соседних Латвии и Польши. Один рейс из Копенгагена был вынужден вернуться в Данию. В течение всего воскресенья, 5 октября, возможны задержки рейсов из-за сбоев в ротации экипажей и воздушных судов.

27 сентября Служба общественной безопасности Литвы зафиксировала три запрещенных полета дронов в районе аэропорта, а 21 августа также сообщалось о фиксации беспилотника. В обоих случаях полеты временно приостанавливались, а самолеты перенаправлялись в другие аэропорты.

В августе Литва объявила о создании 90-километровой бесполетной зоны вдоль границы с Беларусью. Это решение, согласно заявлению литовских властей, было принято в ответ на регулярные случаи появления беспилотных летательных аппаратов с белорусской территории и должно позволить вооруженным силам оперативно реагировать на подобные нарушения.