ОПЕК сегодня примет решение

Россия и Саудовская Аравия в преддверии встречи придерживались разных точек зрения, выяснило агентство. По его данным, Эр-Рияд предлагал увеличить уровень добычи вдвое или даже больше для восстановления своей доли на мировом рынке до 548 тыс. баррелей. Россия, напротив, настаивает на более осторожном увеличении, и в октябре, чтобы избежать давления на цены на нефть и поскольку ей будет сложно увеличить добычу из-за санкций, введенных из-за войны в Украине, сообщили на этой неделе два источника.

Стороны пришли к согласию, его формально закрепят на онлайн-встрече в воскресенье, 5 октября.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны-экспортеры и их союзников. 7 сентября пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года». В ОПЕК заявили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти.