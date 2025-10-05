USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

ОПЕК сегодня примет решение

Страны ОПЕК+ планируют повысить добычу нефти с ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Россия и Саудовская Аравия в преддверии встречи придерживались разных точек зрения, выяснило агентство. По его данным, Эр-Рияд предлагал увеличить уровень добычи вдвое или даже больше для восстановления своей доли на мировом рынке до 548 тыс. баррелей. Россия, напротив, настаивает на более осторожном увеличении, и в октябре, чтобы избежать давления на цены на нефть и поскольку ей будет сложно увеличить добычу из-за санкций, введенных из-за войны в Украине, сообщили на этой неделе два источника.

Стороны пришли к согласию, его формально закрепят на онлайн-встрече в воскресенье, 5 октября.

ОПЕК+ добывает примерно 50% мировой нефти и объединяет страны-экспортеры и их союзников. 7 сентября пресс-служба ОПЕК сообщила, что восемь ведущих стран ОПЕК+ решили скорректировать добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки «из 1,65 млн баррелей в день дополнительных добровольных сокращений, объявленных в апреле 2023 года». В ОПЕК заявили, что решение об увеличении добычи было принято, учитывая стабильный мировой экономический прогноз и текущие здоровые рыночные фундаментальные показатели, что отражается в низких запасах нефти.

Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Заявление крупнейших мусульманских стран
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: «Нужно заставить Путина остановиться»
Еще одна «железная леди»
Путин снова предупреждает Америку
Премьер Грузии: «Майдан» не прошел, «Нацдвижение» будет нейтрализовано»
Теория гражданской войны обезьян
Новый крупнейший игрок в схватке за Ближний Восток
