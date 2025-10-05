USD 1.7000
Убирают четыре нуля с иранского риала

16:10 294

Парламент Ирана в воскресенье одобрил давно обсуждаемый законопроект о деноминации национальной валюты, риала, который предусматривает удаление четырех нулей из национальной валюты, риала, с целью упростить финансовые операции и повысить эффективность банкнот. Об этом сообщает Iran International.

Законодатели приняли документ 144 голосами «за», 108 «против» и тремя воздержавшимися из 262 присутствующих. Согласно новому закону, 1 риал будет равен 10 000 текущим риалам, а новая единица - киран или геран - будет стоить одну сотую риала. Старые и новые банкноты будут находиться в обращении в течение переходного периода до трех лет.

Реформа была предложена правительством Ирана в 2019 году, после нескольких лет обсуждений и внесения изменений в законопроект получила поддержку парламента. Шамседдин Хоссейни, глава экономического комитета парламента, сказал, что основная цель деноминации в том, чтобы «сделать банкноты более функциональными и облегчить финансовые операции». Он добавил, что обилие нулей в национальной валюте вызывало трудности с бухгалтерским учетом и операционной деятельностью.

Хоссейни признал, что деноминация напрямую не приведет к снижению инфляции или решению основных экономических проблем Ирана, но назвал это «неизбежной корректировкой», учитывая годы высокой инфляции и снижения покупательной способности.

Экономисты подчеркивают, что деноминация риала - это в первую очередь «косметическая» мера, которая не решит глубинных экономических проблем Ирана.

