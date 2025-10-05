Норвегия защитит небо Польши

Норвежские истребители F-35 начнут свою миссию противовоздушной обороны НАТО уже в этом месяце.

Норвегия отправила истребители F-35 в Польшу для усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге. Самолеты будут готовы перехватывать российские дроны и самолеты в случае нарушения польского воздушного пространства. Об этом сообщает Polskie Radio24.

Норвежское правительство объявило, что норвежские пилоты, которые с октября будут размещены вблизи Познани, будут готовы сбивать российские дроны и самолеты, если они нарушат польское воздушное пространство.

«Североатлантический альянс выдал предупреждение России не обострять ситуацию. Наша миссия в Польше, однако, будет заключаться в первую очередь в защите территории НАТО от воздушных угроз. Мы будем готовы перехватывать (объекты), нарушающие польское воздушное пространство», - сказал заместитель министра обороны Норвегии Андреас Флаам, пояснив, что командующий объединенных сил НАТО в Европе будет принимать решение о соответствующих мерах в каждой ситуации.

В ночь на 10 сентября около 20 российских беспилотников проникли в воздушное пространство Польши, большинство из них - с территории Беларуси. Силы ПВО сбили четыре дрона, остальные упали или были обнаружены в 11 населенных пунктах, в том числе один - на территории военной базы.