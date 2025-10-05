Кадыров стал «Героем Чечни»

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание «Герой Чеченской Республики», передает РИА Новости.
Награду Кадырову передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.
«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание «Героя Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики», - объявил ведущий мероприятия.