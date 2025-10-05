USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Кадыров стал «Героем Чечни»

16:35 1475

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание «Герой Чеченской Республики», передает РИА Новости.

Награду Кадырову передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов на открытии нового правительственного комплекса в Грозном.

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики, присваивается высшее звание «Героя Чеченской Республики» с вручением медали «Золотая звезда» Кадырову Рамзану Ахматовичу, главе Чеченской Республики», - объявил ведущий мероприятия.

ХАМАС грозит «полное уничтожение»
ХАМАС грозит «полное уничтожение»
17:52 667
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео
17:45 1314
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1294
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 6345
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4812
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 4218
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1824
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом обновлено 18:13
18:13 6907
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 5239
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 4829
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии обновлено 18:28
18:28 2532

ЭТО ВАЖНО

ХАМАС грозит «полное уничтожение»
ХАМАС грозит «полное уничтожение»
17:52 667
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео
17:45 1314
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1294
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 6345
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4812
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 4218
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1824
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом обновлено 18:13
18:13 6907
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 5239
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 4829
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии обновлено 18:28
18:28 2532
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться