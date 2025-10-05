Власти Грузии предупреждают оппозицию

Любое собрание, проводимое сегодня и в ближайшие дни в Грузии, будет воспринято как повторение совершенной 4 октября попытки свержения власти, и правоохранительные органы предпримут необходимые шаги, говорится в заявлении МВД Грузии.

«Исходя из произошедших вчера событий, у нас есть основание считать, что любое собрание сегодня или в последующие дни будет продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры, чтобы не возникало угроз общественному порядку и безопасности», - сказали в ведомстве.

Грузинские СМИ сообщают, что часть оппозиционно настроенных граждан анонсировала антиправительственную акцию протеста в Тбилиси в воскресенье (в 20:00).

Ранее глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что «мирного свержения» власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится: «Я также хотел бы, чтобы общественность знала, что за любым нарушением последуют самые строгие меры реагирования».