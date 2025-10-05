USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Власти Грузии предупреждают оппозицию

17:02 531

Любое собрание, проводимое сегодня и в ближайшие дни в Грузии, будет воспринято как повторение совершенной 4 октября попытки свержения власти, и правоохранительные органы предпримут необходимые шаги, говорится в заявлении МВД Грузии.

«Исходя из произошедших вчера событий, у нас есть основание считать, что любое собрание сегодня или в последующие дни будет продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры, чтобы не возникало угроз общественному порядку и безопасности», - сказали в ведомстве.

Грузинские СМИ сообщают, что часть оппозиционно настроенных граждан анонсировала антиправительственную акцию протеста в Тбилиси в воскресенье (в 20:00).

Ранее глава МВД Грузии Гела Геладзе заявил, что «мирного свержения» власти не случилось, но произошел мирный разгон. Министр допустил, что круг задержанных в связи с попыткой 4 октября сменить власть расширится: «Я также хотел бы, чтобы общественность знала, что за любым нарушением последуют самые строгие меры реагирования».

ХАМАС грозит «полное уничтожение»
ХАМАС грозит «полное уничтожение»
17:52 669
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео
17:45 1318
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1294
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 6346
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4812
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 4219
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1824
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом обновлено 18:13
18:13 6908
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 5241
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 4831
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии обновлено 18:28
18:28 2535

