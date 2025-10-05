USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Сотни альпинистов попали в снежную ловушку на Эвересте

17:11 840

Около тысячи альпинистов не могут спуститься с Эвереста из-за сильной метели на восточном склоне горы в Тибете. Спасательные работы затруднены из-за сильного снегопада, сообщает китайское издание «Саньсян душибао».

«По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь», — отмечает издание.

Метель началась вечером 4 октября, видимость сократилась до менее одного метра. Ключевые участки маршрута засыпал обильный снег. Туристам в базовом лагере Эвереста пришлось укрываться в палатках, но на некоторых участках снег полностью засыпал укрытия.

Доступ в ландшафтный парк Эвереста и продажу билетов прекратили с вечера субботы: дороги, ведущие к парку, оказались заблокированными из-за снегопада, сообщает Reuters.

ХАМАС грозит «полное уничтожение»
ХАМАС грозит «полное уничтожение»
17:52 672
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео
17:45 1320
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1294
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 6346
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 4813
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 4220
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
Грозное предупреждение Израиля: «Если ХАМАС откажется...»
14:04 1824
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом
«Кинжалами» по Украине. Зеленский: Путин смеется над Западом обновлено 18:13
18:13 6909
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 5242
Путин снова предупреждает Америку
Путин снова предупреждает Америку
12:48 4833
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии
В Грузии заявили о попытке вооруженной диверсии обновлено 18:28
18:28 2535
