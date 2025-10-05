Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде

Сегодня на III Играх стран СНГ стартовал турнир по баскетболу 3х3.

В турнире девушек пять команд играют по круговой системе. По итогам десяти матчей предварительной стадии четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.

У юношей за медали борются восемь коллективов, разделенных на две группы. По две лучшие сборные сыграют завтра в 1/2 финала.

На данный момент, бесспорно, самой зрелищной игрой турнира можно считать встречу баскетболисток Азербайджана и России.