Сегодня на III Играх стран СНГ стартовал турнир по баскетболу 3х3.
В турнире девушек пять команд играют по круговой системе. По итогам десяти матчей предварительной стадии четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.
У юношей за медали борются восемь коллективов, разделенных на две группы. По две лучшие сборные сыграют завтра в 1/2 финала.
На данный момент, бесспорно, самой зрелищной игрой турнира можно считать встречу баскетболисток Азербайджана и России.
В концовке напряженнейшей игры, по ходу которой наша команда в основном вела в счете, россиянки смогли вырваться вперед - 18:17. Однако невероятное дальнее 2-очковое попадание Лейлы Аллахвердиевой на последней секунде матча принесло Азербайджану победу - 19:18.
Болельщики и спортивные функционеры, собравшиеся на трибунах в центре Гянджи, были в восторге!
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде pic.twitter.com/jyPYiEoi28— Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) October 5, 2025
Помимо Лейлы Аллахвердиевой, в сборную Азербайджана входят Ангелина Исмайлова, Дениз Гекчель и Полина Щукина. До победы над Россией в стартовом матче сборная Азербайджана, возглавляемая игроком национальной команды Татьяной Денискиной, проиграла Узбекистану (13:16), а затем обыграла Казахстан (20:5). Сегодня в заключительной игре предварительной стадии хозяйки соревнования встретятся с Беларусью.
В соревновании баскетболистов Азербайджан в группе «А» обыграл Кыргызстан (18:6) и Таджикистан (21:13). Впереди последняя игра групповой стадии против России.