Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде

Все ликуют!; видео
Эльмир Алиев, отдел спорта
17:45 1321

Сегодня на III Играх стран СНГ стартовал турнир по баскетболу 3х3.

В турнире девушек пять команд играют по круговой системе. По итогам десяти матчей предварительной стадии четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.

У юношей за медали борются восемь коллективов, разделенных на две группы. По две лучшие сборные сыграют завтра в 1/2 финала.

На данный момент, бесспорно, самой зрелищной игрой турнира можно считать встречу баскетболисток Азербайджана и России. 

В концовке напряженнейшей игры, по ходу которой наша команда в основном вела в счете, россиянки смогли вырваться вперед - 18:17. Однако невероятное дальнее 2-очковое попадание Лейлы Аллахвердиевой на последней секунде матча принесло Азербайджану победу - 19:18.

Болельщики и спортивные функционеры, собравшиеся на трибунах в центре Гянджи, были в восторге!

Помимо Лейлы Аллахвердиевой, в сборную Азербайджана входят Ангелина Исмайлова, Дениз Гекчель и Полина Щукина. До победы над Россией в стартовом матче сборная Азербайджана, возглавляемая игроком национальной команды Татьяной Денискиной, проиграла Узбекистану (13:16), а затем обыграла Казахстан (20:5). Сегодня в заключительной игре предварительной стадии хозяйки соревнования встретятся с Беларусью.

В соревновании баскетболистов Азербайджан в группе «А» обыграл Кыргызстан (18:6) и Таджикистан (21:13). Впереди последняя игра групповой стадии против России.

