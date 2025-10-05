ХАМАС грозит «полное уничтожение»

USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Движение ХАМАС будет «полностью уничтожено», если его представители откажутся от передачи власти в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

«Полное уничтожение», - сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос ведущего о том, что ждет организацию в случае, если она будет настаивать на сохранении власти в палестинском анклаве.

Трамп добавил, что «Нетаньяху заинтересован в прекращении бомбардировок в Газе, скоро мы узнаем, насколько серьезен ХАМАС».

Тем временем портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника передает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил недовольство ответом ХАМАС на план президента США Дональда Трампа, заявив в беседе с американским лидером, что «радоваться нечему».

Кроме того, как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, Нетаньяху рассматривает ответ ХАМАС на план Трампа как отказ от него. Американский чиновник при этом сообщил Axios, что разговор Трампа и Нетаньяху в пятницу был конфликтным, а американский лидер был раздражен.

ХАМАС заявил в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.

А госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC сказал, что «все согласны, включая Израиль, что в конце концов в какой-то момент развития процесса Газой будут управлять палестинские технократы. Не ХАМАС, не террористы. При помощи и руководстве международного консорциума вроде «Совета мира». По его словам, решение вопроса с управлением Газой «потребует какого-то времени».

