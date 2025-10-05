Итоги Октоберфеста: 6,5 млн литров пива, 764 тонны мусора

Deutsche Welle передает, что, по первоначальным оценкам, за 16 дней фестиваля его посетили около 6,5 млн гостей. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда на Луг Терезы пришли 6,7 млн человек. Снижение связано в первую очередь с вынужденным закрытием Октоберфеста 1 октября. Тогда вход на фестиваль оставался закрыт более семи часов.

Около 6,5 млн литров пива, 764 тонны мусора и 4500 найденных вещей: в последний день Октоберфеста в Мюнхене (Münchner Oktoberfest) организаторы подвели его предварительные итоги.

Руководитель фестиваля Кристиан Шарпф заявил, что в обычный будний день Октоберфест посещали 200-250 тысяч гостей. Порядка 21% посетителей составили зарубежные гости - в основном из США, Италии, Великобритании, Австрии, Польши, Испании, Франции, Швеции и Индии.

Среди около 4500 найденных вещей - что приблизительно на 10% больше, чем в прошлом году, - обнаружены 1100 предметов одежды, 800 кошельков, 600 удостоверений личности, 400 смартфонов, 370 ключей, 280 очков, 150 сумок, рюкзаков и мешков, 40 шляп и часов. Около 900 найденных вещей возвращены владельцам еще во время проведения фестиваля.

Гости оставили меньше мусора по сравнению с фестивалем 2024 года. Компания по утилизации отходов Мюнхена до пятницы включительно утилизировала в общей сложности 764 тонны отходов. Это примерно на 12,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

190-й пивной Октоберфест - самый посещаемый народный праздник в мире - в 2025 году был открыт 20 сентября на Лугу Терезы в столице Баварии Мюнхене. Там было установлено 14 больших праздничных шатров, множество павильонов поменьше и киосков, а также почти 150 различных аттракционов.