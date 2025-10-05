USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы

У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
Отдел спорта
19:05 1170

29-е золото на Играх СНГ Азербайджану принесли дзюдоисты.

В смешанных командных соревнованиях наша команда сначала одолела Таджикистан - 7:3, а в финале взяла верх над Узбекистаном - 7:4.

Напомним, ранее в индивидуальном турнире сборная Азербайджана по дзюдо взяла 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.

*** 18:33

Пять золотых медалей завоевали азербайджанские боксеры в последний день соревнований на ринге Евлахского Олимпийского спорткомплекса в рамках III Игр стран СНГ.

В финал пробились Гараш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сафдар Мамедзаде (свыше 80 кг). И все они выиграли свои решающие поединки!

Ранее в полуфиналах проиграли девять представителей Азербайджана. Они стали бронзовыми призерами. Таким образом, у наших парней 5 золотых и 9 бронзовых медалей.

Ранее азербайджанские девушки завоевали 1 золото, 5 серебряных наград и 4 бронзовые.

В сумме сборная Азербайджана по боксу завоевала на нынешних Играх СНГ 24 медали - 6 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых.

Теперь у Азербайджана в целом 28 золотых. У преследующей нас Беларуси 25 наград высшей пробы. Борьба за 2-е место в общекомандном зачете продолжается.

«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 1179
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 3760
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 3996
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2846
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху обновлено 19:19
19:19 1767
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1171
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено 20:12
20:12 3529
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1556
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 7309
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5152
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 5167

ЭТО ВАЖНО

«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 1179
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 3760
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 3996
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2846
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху обновлено 19:19
19:19 1767
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1171
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено 20:12
20:12 3529
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1556
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 7309
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5152
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 5167
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться