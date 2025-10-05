Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы

29-е золото на Играх СНГ Азербайджану принесли дзюдоисты.
В смешанных командных соревнованиях наша команда сначала одолела Таджикистан - 7:3, а в финале взяла верх над Узбекистаном - 7:4.
Напомним, ранее в индивидуальном турнире сборная Азербайджана по дзюдо взяла 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.
*** 18:33
Пять золотых медалей завоевали азербайджанские боксеры в последний день соревнований на ринге Евлахского Олимпийского спорткомплекса в рамках III Игр стран СНГ.
В финал пробились Гараш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Али Абаслы (52 кг), Шахин Асланов (60 кг) и Сафдар Мамедзаде (свыше 80 кг). И все они выиграли свои решающие поединки!
Ранее в полуфиналах проиграли девять представителей Азербайджана. Они стали бронзовыми призерами. Таким образом, у наших парней 5 золотых и 9 бронзовых медалей.
Ранее азербайджанские девушки завоевали 1 золото, 5 серебряных наград и 4 бронзовые.
В сумме сборная Азербайджана по боксу завоевала на нынешних Играх СНГ 24 медали - 6 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых.
Теперь у Азербайджана в целом 28 золотых. У преследующей нас Беларуси 25 наград высшей пробы. Борьба за 2-е место в общекомандном зачете продолжается.