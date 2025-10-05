Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы

В смешанных командных соревнованиях наша команда сначала одолела Таджикистан - 7:3, а в финале взяла верх над Узбекистаном - 7:4.

Напомним, ранее в индивидуальном турнире сборная Азербайджана по дзюдо взяла 5 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград.

*** 18:33

Пять золотых медалей завоевали азербайджанские боксеры в последний день соревнований на ринге Евлахского Олимпийского спорткомплекса в рамках III Игр стран СНГ.