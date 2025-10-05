Европе предсказывают свой «Перл-Харбор»

«Принимаем ли мы реальность того, что, возможно, уже находимся в состоянии войны, или все еще верим, что контролируем ситуацию? Мы допускаем все большую эскалацию, не давая адекватных ответов. Если так будет продолжаться, Европу ждет день Перл-Харбора, когда эскалацию будет настолько невозможно игнорировать, что она приведет к пробуждению Запада», — сказал Ландсбергис.

Действия России и бездействие НАТО все ближе подталкивают Европу к Третьей мировой войне, заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в комментарии The Telegraph.

Ландсбергис опасается, что дальнейшие столкновения могут привести к применению статьи 5 Устава НАТО. Тогда, по его словам, «будет уже слишком поздно» — западный альянс будет в состоянии войны с Россией.

«В 2022 году я говорил, что НАТО должна была отреагировать, но вот мы снова здесь. Налицо явная эскалация, а мы все равно ничего не делаем», - отметил он.

Ландсбергис напомнил, что недавние нарушения воздушного пространства Эстонии и атаки дронов на Польшу уже привели к созыву экстренных совещаний в НАТО.

Экс-министр отметил, что альянс до сих пор не установил четкие красные линии для России. «Мы наблюдаем стратегическую коммуникацию вместо стратегических действий», — констатировал он, сравнив происходящее с «геополитическим днем сурка».

Ландсбергис отметил, что существует несколько способов обеспечить соблюдение красной линии, включая сообщение России о том, что в случае повторного нарушения воздушного пространства НАТО Украина получит немецкие ракеты «Таурус» или американские «Томагавки» для уничтожения стартовых площадок беспилотников.