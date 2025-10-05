Русские научились обходить Patriot?

Россияне постепенно испытывают на поле боя в Украине модернизированные типы вооружения. Это касается также баллистических и крылатых ракет РФ.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат отметил, что «стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой РФ».
Кроме этого, по словам Игната, сохраняется ситуация со сложным обнаружением большого количества ракет с разных направлений: «Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений».
Недавно западные СМИ сообщили, что Россия модернизировала ракеты «Искандер» и «Кинжал», чтобы обходить украинскую ПВО. Утверждается, что обновленные ракеты серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.