Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Русские научились обходить Patriot?

18:56 1287

Россияне постепенно испытывают на поле боя в Украине модернизированные типы вооружения. Это касается также баллистических и крылатых ракет РФ.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что «стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой РФ».

Кроме этого, по словам Игната, сохраняется ситуация со сложным обнаружением большого количества ракет с разных направлений: «Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений».

Недавно западные СМИ сообщили, что Россия модернизировала ракеты «Искандер» и «Кинжал», чтобы обходить украинскую ПВО. Утверждается, что обновленные ракеты серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.

«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 1182
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 3761
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 3997
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2847
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху обновлено 19:19
19:19 1769
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1173
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено 20:12
20:12 3532
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1557
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 7311
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5152
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 5168

