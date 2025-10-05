Русские научились обходить Patriot?

Россияне постепенно испытывают на поле боя в Украине модернизированные типы вооружения. Это касается также баллистических и крылатых ракет РФ.

Игнат отметил, что «стало сложнее работать по ракетам, которые летят по квазибаллистической траектории. То есть совершают колебания при заходе на цель. Это усложняет работу Patriot: система при сбивании баллистики работает в автоматическом режиме и становится труднее вычислить точку, где противоракета столкнется или взорвется рядом с баллистической ракетой РФ».

Кроме этого, по словам Игната, сохраняется ситуация со сложным обнаружением большого количества ракет с разных направлений: «Если ракеты заходят с разных направлений, то обнаружение одной системой невозможно, надо иметь несколько систем, чтобы было несколько радаров, которые могут прикрывать город с разных направлений».

Недавно западные СМИ сообщили, что Россия модернизировала ракеты «Искандер» и «Кинжал», чтобы обходить украинскую ПВО. Утверждается, что обновленные ракеты серьезно повредили заводы по производству дронов и критическую инфраструктуру.