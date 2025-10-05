USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Мирзиёев едет в Азербайджан

19:08 1010

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6-7 октября посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Согласно информации, Мирзиёев примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), которые состоятся в городе Габале.

Сообщается, что в повестку дня заседания, проводимого под темой "Региональный мир и безопасность", включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

"Будут рассмотрены перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах", - отмечается в сообщении.

Напомним, ОТГ – это международная организация сотрудничества тюркских стран, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Основная цель ОТГ – развитие всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами.

«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 1182
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 3761
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 3997
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2847
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху обновлено 19:19
19:19 1770
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1173
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено 20:12
20:12 3534
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1557
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 7311
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5152
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 5168

