«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»

В последние дни сентября в Сенате США прошли слушания, которые могут обозначить очередной сдвиг в геополитической стратегии Вашингтона. Причем не только в отношении к региону Черного моря, но и к Южному Кавказу в целом. Подкомитет по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности Комитета Сената по международным отношениям провел обсуждение под названием «Будущая стратегия США в Черном море», за которым скрывается четкая и далеко идущая цель - выработка механизма вытеснения России из одного из важнейших регионов Евразии.

Среди участников были сенаторы Крис Мерфи и Стив Дейнс, а также представители аналитических центров, специализирующихся на регионах Центральной Азии, Кавказа и пространстве Черного моря. Ключевым спикером был Фредрик Старр - основатель и почетный научный сотрудник Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Джонса Хопкинса. Выступление Старра, по сути, зафиксировало не только актуальные задачи, стоящие перед американской внешней политикой в регионе, но и сформулировало основу для ее кардинального переосмысления. По оценке Старра, Черное море — не просто акватория, а артерия, связывающая с глобальной экономикой Центральную и Восточную Европу, Кавказ и Центральную Азию. Черное море — единственный путь к мировому океану для бассейна реки Дунай, а потому оно обладает не меньшей стратегической важностью, чем Балтика. Но, в отличие от более интегрированного и институционально защищенного Балтийского региона, черноморские страны остаются менее развитыми и слабо скоординированными. Отсюда и главный упрек эксперта к официальному Вашингтону: текущая политика США не в полной мере учитывает эту специфику и требует значительно большей вовлеченности и инициативы. Особое внимание Фредрик Старр уделил региону Южного Кавказа. По его мнению, свобода действий Грузии, Армении и Азербайджана в значительной степени определяется их доступом к Черному морю, без которого эти государства оказываются в геополитической изоляции и подвержены контролю со стороны либо России, либо Китая.

Однако сегодня, по словам аналитика, вектор этих стран сместился: Армения и Азербайджан демонстрируют явное стремление к сотрудничеству с Западом, а Грузия, несмотря на текущее охлаждение отношений с США, может вернуться к стратегическому диалогу после смены власти в Тбилиси – обстоятельство, являющееся исключительно вопросом времени, поскольку, по оценке Старра, поддержка российского курса в Грузии неизбежно ослабнет. Он также отметил, что исход двух «замороженных» конфликтов в Абхазии и Приднестровье будет зависеть от баланса сил в Черном море. «Если США и их союзники не обеспечат свободный и безопасный доступ к морским путям странам региона и особенно к республикам Центральной Азии, обладающим значительными запасами энергоресурсов, то это приведет к их возвращению под контроль Москвы или Пекина», - подчеркнул аналитик.

Главной угрозой региону Черного моря Старр назвал современную Россию, которая после распада СССР воспользовалась бездействием Запада и фактически восстановила колониальные рычаги влияния в этом регионе. Несмотря на провалы в войне против Украины, Кремль, по словам американского эксперта, сумел расширить свою исключительную экономическую зону в Черном море и взять под контроль большую часть украинской портовой инфраструктуры, в том числе ту, через которую на мировые рынки шли поставки зерна. Это, по мнению Старра, яркий пример реализации московской стратегии. По его мнению, необходимо пересмотреть стратегию США в Черноморском регионе, включив в нее Украину, Молдову и все три республики Южного Кавказа с учетом их общих интересов. Старр также предложил обеспечить военно-морское присутствие НАТО в акватории Черного моря на принципах ротации. Эксперт подчеркнул, что Россия является основной «разрушительной силой» в регионе. Однако наступление президента Путина на Украину и Черноморский регион терпит, по его словам, поражение, а сама Россия находится на грани банкротства.