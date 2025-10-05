USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Трамп ответил Путину

19:35 1211

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «хорошей идеей» предложение российского лидера Владимира Путина еще год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Для меня это звучит как хорошая идея», - сказал Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

22 сентября Путин на совещании с Советом безопасности РФ заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, подчеркнул он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 1190
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 3762
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 3998
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2848
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху
Трамп грозит ХАМАС «полным уничтожением» и недоволен Нетаньяху обновлено 19:19
19:19 1772
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1176
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено 20:12
20:12 3536
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1557
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 7312
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5153
Заявление крупнейших мусульманских стран
Заявление крупнейших мусульманских стран
14:24 5169

