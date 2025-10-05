«Закон Ирины» приняли в Америке

Губернатор американского штата Северная Каролина Джош Стайн подписал «Закон Ирины», названный в честь Ирины Заруцкой, - 23-летней украинской беженки от российской войны, которая была убита в общественном транспорте в этом штате.

Телеканал Fox News передает, что документ запрещает безналичный залог за некоторые насильственные преступления и для большинства рецидивистов, ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений об увольнении к судебному разбирательству, разрешает главному судье штата отстранять магистратов от исполнения обязанностей и требует, чтобы больше подсудимых проходило оценку психического здоровья.

Губернатор отметил, что не допустит введения смертной казни в Северной Каролине, пока он занимает свою должность.

Ирина Заруцкая была зарезана 23 августа в вагоне поезда в американском городе Шарлотт в Северной Каролине. В убийстве обвинен 34-летний бездомный Декарлос Браун. 10 сентября президент США Дональд Трамп призвал подвергнуть его «скорому» судебному разбирательству, подчеркнув, что считает единственно возможным приговором смертную казнь. «Другого варианта быть не может!!!» - написал он в своей соцсети Truth Social. В своем посте он также назвал обвиняемого «животным, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности».

Обвиняемый в убийстве ранее был неоднократно судим. Согласно сообщениям СМИ, он также может страдать психическим заболеванием.