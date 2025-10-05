USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

В Анкаре сотни тысяч вышли на марш в поддержку Палестины

19:54 245

В Анкаре состоялся масштабный марш в поддержку сектора Газа, организованный неправительственными организациями. По данным МВД Турции, в акции приняли участие около 300 тысяч человек.

Участники шествия несли палестинские флаги и плакаты с надписями «Свободу Палестине от реки до моря», скандируя лозунги «Свободу Газе» и «Салют сопротивлению».

В демонстрации приняли участие министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, губернатор Анкары Васип Шахин, а также представители парламента.

Параллельно акции в поддержку Палестины прошли и в Стамбуле, собрав десятки тысяч человек.

ЭТО ВАЖНО

