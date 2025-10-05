USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Китайские спутники были над Украиной во время атаки

Во время массированного ракетно-дронового удара России по Украине 5 октября, основной удар которого пришелся на западные области, над регионом было зафиксировано движение как минимум трех китайских разведывательных спутников серии Yaogan 33.

По данным мониторингового ресурса Heavens Above, на которые ссылается портал «Милитарный», спутники Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04 пролетели над Львовской областью девять раз с полуночи до примерно 11:30 утра. Позднее, около 6:00, над территорией Украины также прошел оптический разведывательный спутник Yaogan 34, совершивший семь витков в течение дня.

Отмечается, что китайские спутники серии Yaogan регулярно пролетают не только над западными, но и над другими регионами Украины. Всего, по оценкам аналитиков, более 60 аппаратов этого типа способны вести наблюдение над территорией страны. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку.

Спутники Yaogan находятся на низкой орбите — около 700 км — и совершают полный оборот вокруг Земли примерно за 90 минут. По официальным данным Китая, аппараты используются для научных исследований, наблюдения за природными ресурсами и предупреждения стихийных бедствий. Однако военные аналитики считают, что на самом деле они оснащены радарами с синтезированной апертурой (SAR) и выполняют функции разведывательных спутников, аналогичных системам ICEYE.

Спутники Yaogan 33 были запущены в 2022–2023 годах, сменив аппараты первого поколения Yaogan-1, которые начали работу еще в 2006 году. При этом достоверных данных о том, проводили ли спутники разведку во время пролетов 5 октября, нет.

МИД Китая опроверг информацию о возможной передаче спутниковых данных России для нанесения ударов по Украине. В ответ на запрос агентства «Укринформ» представитель внешнеполитического ведомства заявил: «Нам неизвестна ситуация, о которой вы упомянули».

В Пекине подчеркнули, что Китай придерживается «честной и объективной позиции» относительно российско-украинской войны, которую там продолжают называть «украинским кризисом».

В ночь на 5 октября Россия нанесла по Украине один из самых масштабных ударов за последнее время — было выпущено более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Под атакой оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области.

