USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

США призывают не поддерживать Кубу в ООН

20:56 484

Администрация Дональда Трампа направила дипломатам указания добиваться отклонения резолюции ООН, призывающей снять американское эмбарго с Кубы.

Как сообщает Reuters, Вашингтон ссылается на «активную поддержку Гаваной российского вторжения в Украину», утверждая, что в рядах российских войск воюют от 1 до 5 тысяч кубинцев.

В Госдепартаменте заявили, что Куба «сама виновата в собственных кризисах из-за коррупции и некомпетентности» и использует ежегодное голосование в ООН, чтобы «изображать из себя жертву». США намерены сократить число голосов «за» резолюцию, убеждая союзников голосовать против или воздерживаться.

Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 1813
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие обновлено 20:39
20:39 3458
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 5613
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 2892
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4114
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4398
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2983
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1763
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1687
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8015
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5454

