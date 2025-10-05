США призывают не поддерживать Кубу в ООН

Администрация Дональда Трампа направила дипломатам указания добиваться отклонения резолюции ООН, призывающей снять американское эмбарго с Кубы.

Как сообщает Reuters, Вашингтон ссылается на «активную поддержку Гаваной российского вторжения в Украину», утверждая, что в рядах российских войск воюют от 1 до 5 тысяч кубинцев.

В Госдепартаменте заявили, что Куба «сама виновата в собственных кризисах из-за коррупции и некомпетентности» и использует ежегодное голосование в ООН, чтобы «изображать из себя жертву». США намерены сократить число голосов «за» резолюцию, убеждая союзников голосовать против или воздерживаться.