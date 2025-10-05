USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Ракеты «Фламинго» бьют по НПЗ России

21:24 1031

Украина для ударов по энергетическим объектам России начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго», пишет The Economist.

Отмечается, что эти ракеты намного быстрее беспилотников, летают на высоте 50 метров над землей, имеют дальность полета более 3000 км, а также, благодаря боевой части весом 1150 кг, обладают огромной ударной силой.

«Если FP-5 окажется способной пробивать российские средства ПВО, это выведет украинскую кампанию DeepStrike на новый уровень разрушительности. Дальность полета ракеты позволяет ей обманывать оборону, летя по постоянно меняющимся векторам к своей цели», - пишет издание.

В статье говорится, что для изготовления «Фламинго» используются переработанные турбовентиляторные двигатели советской эпохи, а производство фюзеляжа из углеродного волокна занимает всего шесть часов.

Издание обратило внимание и на цену ракеты: каждая стоит около 500 000 долларов. Для сравнения: американская Tomahawk в четыре раза дороже, имеет меньшую дальность полета и несет гораздо меньшую полезную нагрузку, хотя она, вероятно, точнее и ее труднее сбить.

В статье названы и другие средства, которыми Украина бьет по РФ. Отмечается, что около 60% ударов осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, которые могут достигать целей на расстоянии 1500 км и имеют сложное программное обеспечение, устойчивое к радиоэлектронному глушению. По словам эксперта по украинским системам вооружения Елены Крыжановской, FP-1 стоят всего около 55 000 долларов каждый, их выпускают более 100 в день.

Также Украина для ударов применяет более тяжелый и дорогой беспилотник «Лютый», дальность которого составляет 2000 километров.

Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 1815
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие обновлено 20:39
20:39 3460
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 5615
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 2893
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4114
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4398
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2983
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1763
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1687
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8016
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5454

