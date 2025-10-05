USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Нетаньяху отправил делегацию в Египет

21:43 228

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил делегации во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Шарм-эль-Шейх для участия в переговорах о судьбе израильских заложников, сообщили в его канцелярии.

По информации AP и Jerusalem Post, переговоры пройдут при участии американского посредника Стива Уиткоффа. Одной из ключевых тем станет механизм освобождения заложников и условия отвода израильских войск из отдельных районов.

В свою очередь, движение ХАМАС назначило своего представителя — Халиля аль-Хайю. Делегация ХАМАС намерена обсудить передачу заложников, прекращение ударов беспилотниками и отвод израильских войск.

Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 1816
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие
Решение ХАМАС: освободить живых израильских заложников за день и сдать оружие обновлено 20:39
20:39 3461
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 5615
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 2894
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4114
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4398
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 2984
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы
Азербайджанские боксеры и дзюдоисты выиграли все финалы У Азербайджана 29 золотых; фото, обновлено 19:05
19:05 1763
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
Президент Грузии обвиняет: за протестами стоят иностранные спецслужбы
14:45 1687
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8017
Он был честным в каждом сочиненном звуке
Он был честным в каждом сочиненном звуке in memoriam
10:06 5454

