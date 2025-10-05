Нетаньяху отправил делегацию в Египет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил делегации во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Шарм-эль-Шейх для участия в переговорах о судьбе израильских заложников, сообщили в его канцелярии.

По информации AP и Jerusalem Post, переговоры пройдут при участии американского посредника Стива Уиткоффа. Одной из ключевых тем станет механизм освобождения заложников и условия отвода израильских войск из отдельных районов.

В свою очередь, движение ХАМАС назначило своего представителя — Халиля аль-Хайю. Делегация ХАМАС намерена обсудить передачу заложников, прекращение ударов беспилотниками и отвод израильских войск.