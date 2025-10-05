Писториус об инцидентах с дронами: Путин знает немецкие инстинкты

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя последние инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства стран Европы, заявил в интервью Handelsblatt, что президент России Владимир Путин хорошо знает Германию.

По мнению министра, инциденты направлены на «создание неопределенности». «Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — сказал Писториус.

Он призвал «трезво и спокойно оценивать ситуацию», поскольку «до сих пор замеченные беспилотники не представляли никакой конкретной угрозы».

Интервью было взято до того, как в четверг и пятницу вечером в аэропорту Мюнхена были замечены дроны. В оба дня полеты были приостановлены. Кто стоит за появлением беспилотников в небе над Германией, пока неясно.

Писториус скептически отнесся к планам создать в стране центр защиты от дронов. «Бундесвер не может присутствовать везде в Германии, где появляются беспилотники, и сбивать их», — отметил он. «Гораздо важнее, чтобы региональная и федеральная полиция развивала возможности, необходимые им для работы на определенном уровне», — добавил он.

По его словам, такой центр «будет отвечать только за потенциальную угрозу, исходящую от беспилотников». «Однако мы должны учитывать, что сценариев угроз может быть несколько», — подчеркнул министр. «Поэтому нам в первую очередь нужна общая картина 24/7 и на 360 градусов», — заключил он.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт на днях анонсировал строительство центра защиты от беспилотников после того, как в Германии участились случаи с дронами.

Президент России Владимир Путин, комментируя инциденты с дронами, заявил, что у России нет беспилотников, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там [в Европе] нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — утверждает Путин.