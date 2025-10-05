USD 1.7000
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Почти миллион палестинцев покинул Газу

22:16 689

С начала израильского вторжения в середине августа около 900 тысяч жителей Газы эвакуировались из города, сообщили в ЦАХАЛ.

Лишь 100–200 тысяч палестинцев остаются на месте. По данным израильских военных, только за последнюю неделю территорию покинули около 100 тысяч человек.

Эвакуация началась с первых этапов наступления, когда число беженцев составляло около 70 тысяч, но резко возросло после начала наземной операции 16 сентября. По оценкам издания The Jerusalem Post, изначально в Газе проживало более миллиона человек, а нынешний исход стал крупнейшим с начала конфликта.

Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото
23:45 155
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
23:12 4300
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 2878
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8648
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
19:59 3188
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 6621
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 7006
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 3942
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4439
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4689
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 3090

