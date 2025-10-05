Почти миллион палестинцев покинул Газу

С начала израильского вторжения в середине августа около 900 тысяч жителей Газы эвакуировались из города, сообщили в ЦАХАЛ.

Лишь 100–200 тысяч палестинцев остаются на месте. По данным израильских военных, только за последнюю неделю территорию покинули около 100 тысяч человек.

Эвакуация началась с первых этапов наступления, когда число беженцев составляло около 70 тысяч, но резко возросло после начала наземной операции 16 сентября. По оценкам издания The Jerusalem Post, изначально в Газе проживало более миллиона человек, а нынешний исход стал крупнейшим с начала конфликта.