USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Более половины американцев недовольны Трампом

22:44 498

Более половины граждан США недовольны действиями президента Дональда Трампа и обеспокоены приостановкой работы правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного YouGov совместно с CBS.

Опубликованные CBS данные свидетельствуют о том, что 80% американских граждан обеспокоены экономическими последствиями возможного шатдауна в США, при этом 49% респондентов заявили о «серьезной обеспокоенности». Лишь 20% опрошенных не высказали каких-либо опасений относительно остановки работы правительства.

Кроме того, 58% респондентов выразили неодобрение деятельностью Трампа, в то время как 42% оценили ее положительно согласно результатам опроса.

В опросе приняли участие более 2,4 тыс. взрослых граждан США. Статистическая погрешность составляет приблизительно 2,3 процентных пункта.

Согласно данным исследования YouGov и Economist, проводившегося неделей ранее, 54% американцев дали отрицательную оценку работе Трампа..

Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото
23:45 156
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
23:12 4300
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 2879
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8648
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
19:59 3189
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 6622
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 7007
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 3944
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4439
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4689
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 3090

ЭТО ВАЖНО

Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото
23:45 156
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
23:12 4300
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 2879
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8648
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
19:59 3189
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 6622
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 7007
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 3944
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4439
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4689
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 3090
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться