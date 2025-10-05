Во Франции объявили новый состав правительства

В Елисейском дворце огласили список министров нового правительства под руководством премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр занял должность главы Минобороны страны, передает AFP. Министром экономики назначен Ролан Лескюр. До этого он занимал пост министра промышленности и энергетики. Министр культуры Рашида Дати, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен остались на своих постах.

Состав нового Кабинета министров огласили спустя месяц после назначения Лекорню. 7 октября он должен выступить с речью в парламенте по вопросам общей политики.