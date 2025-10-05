USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.0614
Подписаться на уведомления
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Новость дня
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Во Франции объявили новый состав правительства

22:46 391

В Елисейском дворце огласили список министров нового правительства под руководством премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Бывший министр экономики Франции Брюно Ле Мэр занял должность главы Минобороны страны, передает AFP. Министром экономики назначен Ролан Лескюр. До этого он занимал пост министра промышленности и энергетики. Министр культуры Рашида Дати, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен остались на своих постах.

Состав нового Кабинета министров огласили спустя месяц после назначения Лекорню. 7 октября он должен выступить с речью в парламенте по вопросам общей политики.

Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото
23:45 157
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
23:12 4301
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 2879
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8649
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
19:59 3189
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 6622
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 7008
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 3944
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4439
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4689
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 3091

ЭТО ВАЖНО

Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото
23:45 157
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
23:12 4301
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
21:05 2879
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
12:42 8649
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
19:59 3189
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
11:40 6622
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
20:36 7008
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
19:27 3944
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян воскресное чтение
11:14 4439
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил о развитии ситуации
14:35 4689
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС выкладка Мухаммада аль-Масри
10:45 3091
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться