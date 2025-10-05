Международный фестиваль барбекю в Шемахе

Впервые в Азербайджане, в Шемахе, прошел Международный фестиваль барбекю, который собрал известных шеф-поваров из более чем 30 стран. Фестиваль продолжался два дня, его посетило большое число гостей, а интересные презентации сделали мероприятие запоминающимся.
Международный фестиваль барбекю был организован при поддержке Исполнительной власти Шемахинского района, комплекса «Сады Насими», ресторана Abqora и международного кулинарного судьи Сахиб-Давида Исрафилова.
Основная цель этого международного мероприятия, насыщенного зрелищными презентациями барбекю, - укрепление культурного обмена, популяризация гостеприимства, кухни и культурных ценностей Азербайджана в мире, расширение гастрономического туризма. По всей территории фестиваля были установлены многочисленные павильоны, где местные и зарубежные шеф-повара представляли разнообразные блюда. Известные шеф-повара также провели мастер-классы, знакомили гостей с ресторанными павильонами, демонстрировали шедевры местной и зарубежной кухни.
Одним из запоминающихся моментов второго дня фестиваля стало кулинарное шоу поваров, посвященное азербайджанской национальной кухне. С целью продвижения в мире кулинарной культуры Азербайджана известные зарубежные шеф-повара, участвовавшие в фестивале, приготовили и представили национальные блюда в своем авторском исполнении.