Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали
Ситуация в Тбилиси: революционеры разошлись, а лидера революции арестовали

Международный фестиваль барбекю в Шемахе

Впервые в Азербайджане, в Шемахе, прошел Международный фестиваль барбекю, который собрал известных шеф-поваров из более чем 30 стран. Фестиваль продолжался два дня, его посетило большое число гостей, а интересные презентации сделали мероприятие запоминающимся.

Международный фестиваль барбекю был организован при поддержке Исполнительной власти Шемахинского района, комплекса «Сады Насими», ресторана Abqora и международного кулинарного судьи Сахиб-Давида Исрафилова.

Основная цель этого международного мероприятия, насыщенного зрелищными презентациями барбекю, - укрепление культурного обмена, популяризация гостеприимства, кухни и культурных ценностей Азербайджана в мире, расширение гастрономического туризма. По всей территории фестиваля были установлены многочисленные павильоны, где местные и зарубежные шеф-повара представляли разнообразные блюда. Известные шеф-повара также провели мастер-классы, знакомили гостей с ресторанными павильонами, демонстрировали шедевры местной и зарубежной кухни.

Одним из запоминающихся моментов второго дня фестиваля стало кулинарное шоу поваров, посвященное азербайджанской национальной кухне. С целью продвижения в мире кулинарной культуры Азербайджана известные зарубежные шеф-повара, участвовавшие в фестивале, приготовили и представили национальные блюда в своем авторском исполнении.

Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
23:12 4302
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
21:05 2882
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
12:42 8650
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
19:59 3190
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди»
11:40 6622
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
20:36 7012
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
19:27 3946
Теория гражданской войны обезьян
Теория гражданской войны обезьян
11:14 4440
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
Трамп опять поспешил... Израиль с ХАМАС рассмешил
14:35 4690
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
Трамп отскочил от Израиля к ХАМАС
10:45 3091

