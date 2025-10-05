Вучич готов уйти раньше срока

Президент Сербии Александар Вучич допустил досрочное завершение своего мандата и одновременное проведение парламентских и президентских выборов в республике в конце 2026 года.

Об этом сербский лидер заявил в эфире телеканала Pink.

"У меня официально осталось еще полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше", - отметил Вучич.

По его словам, руководство страны рассматривает возможность одновременного проведения президентских и парламентских выборов. "Скорее всего, мы пойдем на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, даже немного раньше", - уточнил он.

Президент подчеркнул, что не планирует добиваться изменений Конституции ради нового выдвижения. "Мы не хотим менять Конституцию, я не собираюсь вновь баллотироваться в президенты", - заявил Вучич.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий главы государства истекает в 2027 году.

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 16 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В ряде городов противники властей громят и поджигают офисы правящей Сербской прогрессивной партии.