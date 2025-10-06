USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Обвалился рейтинг правящей коалиции Германии

В Германии правящая коалиция, состоящая из партий ХДС/ХСС и СДПГ, столкнулась с рекордно низким уровнем поддержки с момента своего прихода к власти – всего 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA по заказу издания Bild am Sonntag.

Уровень поддержки ХДС/ХСС сейчас составляет 24%, на один процентный пункт ниже, чем неделей ранее, и является наихудшим результатом для консерваторов за последние полгода. Социал-демократы также потеряли один пункт, получив поддержку лишь 14% избирателей. Таким образом, коалиция ХДС/ХСС и СДПГ набрала в совокупности 38%, что является наиболее низким показателем с момента формирования правительства в мае.

«ХДС/ХСС и СДПГ суммарно потеряли 7 процентных пунктов, что соответствует потере примерно каждого шестого избирателя», — говорится в сообщении.

Лидирующую позицию в рейтинге занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 26% голосов. Левая партия улучшила свой результат на один процентный пункт, достигнув 12%, и обогнала «Зеленых», у которых 11%.

Опрос проводился в период с 29 сентября по 2 октября, в нем приняли участие 1186 респондентов.

Зацвела самая засушливая пустыня
Зацвела самая засушливая пустыня объектив haqqin.az
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
И Эрдоган едет в Азербайджан
И Эрдоган едет в Азербайджан обновлено 00:23
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото; видео
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
