Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами

На востоке провинции Алеппо происходят столкновения между бойцами курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) и подразделениями сирийской армии. Об этом сообщает телеканал Sham TV.

По его данным, стороны обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами. Правительственные силы перекрыли все сухопутные пути, соединяющие их с районами под контролем СДС в провинциях Ракка, Дейр-эз-Зор и Алеппо. В свою очередь, телеканал Аль-Ихбария передает, что СДС закрыла переправы, связывающие восточный и западный берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Министерство обороны переходного правительства Сирии неоднократно призывало курдские формирования выполнить достигнутые договоренности и прекратить обстрелы Алеппо и его пригородов. Командование СДС, в свою очередь, обвиняет «недисциплинированные группировки», действующие в рядах проправительственных сил, в провокациях.

В марте президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, согласно которому бойцы курдской коалиции должны до конца года войти в состав регулярной сирийской армии. В документе также предусмотрено, что все гражданские и военные объекты, контролируемые курдами, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения на северо-востоке страны, перейдут под управление новой администрации в Дамаске.

Однако последующие раунды переговоров выявили серьезные разногласия между СДС и переходным правительством. Курдская сторона настаивает на создании децентрализованной системы управления, которая предоставит ей широкие административные полномочия на северо-востоке Сирии.

