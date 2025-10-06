USD 1.7000
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси

Трамп: США теперь не политкорректны

01:12 263

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал выступление на юбилее американских ВМС. Он назвал нынешние США «неполиткорректными». По мнению Дональда Трампа, Вашингтон в настоящий момент побеждает в конфликтах благодаря этому.

Американский лидер подчеркнул, что государство могло бы одержать верх над Вьетнамом и Афганистаном. Однако Соединенные Штаты, пояснил он, не боролись за победу в то время. Они были «политкорректны». Сейчас все изменилось.

«Теперь мы больше не политкорректны, мы побеждаем», — заявил Дональд Трамп.

Зацвела самая засушливая пустыня
Зацвела самая засушливая пустыня объектив haqqin.az
01:27 192
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
Ожесточенные бои между сирийской армией и курдами
00:48 561
И Эрдоган едет в Азербайджан
И Эрдоган едет в Азербайджан обновлено 00:23
00:23 3595
Международный фестиваль барбекю в Шемахе
Международный фестиваль барбекю в Шемахе фото; видео
5 октября 2025, 23:45 1233
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям
Оптимист Трамп, пессимист Нетаньяху, а ЦАХАЛ готовится к боям обновлено 23:12
5 октября 2025, 23:12 4619
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси
Грузины снова вышли на улицы Тбилиси обновлено 21:05
5 октября 2025, 21:05 3295
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы!
Вы хотите уничтожить мою экономику? Я могу обрушить ваши политические системы! наш комментарий
5 октября 2025, 12:42 9036
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты
Новый глава британской разведки. Ее сила – не семиотика, ее оружие – не шпионские гаджеты из серии «портреты haqqin.az»
5 октября 2025, 19:59 3742
Еще одна «железная леди»
Еще одна «железная леди» новый мир
5 октября 2025, 11:40 6892
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде
Азербайджан вырывает победу у России на последней секунде Все ликуют!; видео, обновлено
5 октября 2025, 20:36 7735
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…»
«Азербайджан и Армения повернулись лицом к Западу…» США разрабатывают стратегию
5 октября 2025, 19:27 4483

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

