Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал выступление на юбилее американских ВМС. Он назвал нынешние США «неполиткорректными». По мнению Дональда Трампа, Вашингтон в настоящий момент побеждает в конфликтах благодаря этому.

Американский лидер подчеркнул, что государство могло бы одержать верх над Вьетнамом и Афганистаном. Однако Соединенные Штаты, пояснил он, не боролись за победу в то время. Они были «политкорректны». Сейчас все изменилось.

«Теперь мы больше не политкорректны, мы побеждаем», — заявил Дональд Трамп.