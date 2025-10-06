В Харькове прогремело более десятка взрывов

Поздно вечером, 5 октября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В городе была слышна серия громких взрывов.

Об этом сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове взрывы, город атакован вражескими боевыми дронами", - говорится в сообщении в 22:47.

Судя по местным Telegram-каналам, первые два взрыва прозвучали в 22:44, и сейчас их уже было более 10.

Также ряд пабликов пишут, что в городе возникли перебои со светом. Однако официальных подтверждений пока не было.